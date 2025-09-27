Salon Terro’Art, Rencontre Artisanat et Gastronomie TARBES Tarbes

Pendant deux jours, plus de 120 exposants d’art et de produits du terroir vous accueillent dans le cadre exceptionnel de la Halle Marcadieu.

Le public est invité à rencontrer de véritables créateurs et fabricants qui dévoileront leur talent, leur savoir-faire et feront découvrir les secrets du fait main .

Ce salon est donc l’occasion de découvrir et d’acheter des pièces uniques.

HORAIRES D’OUVERTURE

Samedi 10h-18h

Dimanche 9h-18h

À découvrir le temps d’un week-end :

– PRODUITS LABELLISÉS, FILIÈRES DU TERROIR ET D’AILLEURS

– METIERS D’ART, ATELIERS

– EXPOSITIONS

– RESTAURATION

– CARRÉ GOURMAND

– SALON DE THÉ NECTAR

– ATELIERS animés par des professionnels

Cette manifestation est organisée par Tarbes Animations, l’Office de Tourisme et la Mairie de Tarbes, en partenariat avec le Conseil Régional Occitanie et le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées.

TARBES Place Marcadieu

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 30 31 accueil@tourisme-tarbes.fr

English :

For two days, more than 120 exhibitors of art and local produce welcome you to the exceptional setting of the Halle Marcadieu.

The public is invited to meet real creators and manufacturers, who will be unveiling their talent and know-how, and revealing the secrets of the « handmade ».

The show is an opportunity to discover and buy unique pieces.

OPENING HOURS

Saturday: 10am-6pm

Sunday: 9am-6pm

A weekend to discover:

– LABELLED PRODUCTS, LOCAL AND INTERNATIONAL PRODUCE

– ARTS AND CRAFTS, WORKSHOPS

– EXHIBITIONS

– RESTAURATION

– CARRÉ GOURMAND

– NECTAR TEA ROOM

– WORKSHOPS led by professionals

This event is organized by Tarbes Animations, the Tourist Office and Tarbes Town Hall, in partnership with the Conseil Régional Occitanie and the Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées.

German :

Zwei Tage lang empfangen Sie mehr als 120 Aussteller von Kunst und regionalen Produkten im außergewöhnlichen Rahmen der Halle Marcadieu.

Das Publikum ist eingeladen, echte Schöpfer und Hersteller zu treffen, die ihr Talent und ihr Know-how offenbaren und die Geheimnisse des « Handgemachten » entdecken lassen.

Diese Messe ist also die Gelegenheit, einzigartige Stücke zu entdecken und zu kaufen.

ÖFFNUNGSZEITEN

Samstag: 10h-18h

Sonntag: 9h-18h

An einem Wochenende zu entdecken :

– PRODUKTE MIT GÜTESIEGEL, REGIONALE UND ANDERE PRODUKTIONSZWEIGE

– KUNSTHANDWERK, WORKSHOPS

– AUSSTELLUNGEN

– RESTAURATION

– CARRÉ GOURMAND

– TEESALON NECTAR

– Von Fachleuten geleitete WORKSHOPS

Diese Veranstaltung wird von Tarbes Animations, dem Fremdenverkehrsamt und der Stadtverwaltung von Tarbes in Partnerschaft mit dem Regionalrat Okzitanien und dem Departementsrat Hautes-Pyrénées organisiert.

Italiano :

Per due giorni, più di 120 espositori di arte e prodotti locali vi accoglieranno nell’eccezionale cornice della Halle Marcadieu.

I visitatori sono invitati a incontrare autentici designer e creatori che metteranno in mostra il loro talento e la loro esperienza, svelando i segreti del fatto a mano.

È l’occasione per scoprire e acquistare pezzi unici.

ORARI DI APERTURA

Sabato: dalle 10.00 alle 18.00

Domenica: 9-18

Un fine settimana da scoprire:

– PRODOTTI ETICHETTATI, PRODOTTI LOCALI E INTERNAZIONALI

– ARTI E MESTIERI, LABORATORI

– MOSTRE

– RISTORANTI

– CUCINA CARRÉ

– SALA DA TÈ DEL NETTARE

– LABORATORI guidati da professionisti

Questo evento è organizzato da Tarbes Animations, dall’Ufficio del Turismo e dal Comune di Tarbes, in collaborazione con il Conseil Régional Occitanie e il Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées.

Espanol :

Durante dos días, más de 120 expositores de arte y productos locales le darán la bienvenida en el marco excepcional de la Halle Marcadieu.

Los visitantes están invitados a conocer a auténticos diseñadores y artesanos que mostrarán su talento y experiencia, y revelarán los secretos de lo hecho a mano.

Esta es su oportunidad para descubrir y comprar piezas únicas.

HORARIOS DE APERTURA

Sábado: de 10.00 a 18.00 h

Domingo: de 9.00 a 18.00 horas

Un fin de semana para descubrir :

– PRODUCTOS ETIQUETADOS, PRODUCTOS LOCALES E INTERNACIONALES

– ARTESANÍA, TALLERES

– EXPOSICIONES

– RESTAURANTES

– CARRÉ GOURMAND

– SALÓN DE TÉ NÉCTAR

– TALLERES dirigidos por profesionales

Este evento está organizado por Tarbes Animations, la Oficina de Turismo y el Ayuntamiento de Tarbes, en colaboración con el Conseil Régional Occitanie y el Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées.

