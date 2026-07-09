Salon Thalasso et Cure Thermale de la Haute-Vienne Zénith de Limoges Limoges
mardi 26 janvier 2027 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Les 26 et 27 janvier 2027, la 2ème édition du Salon Thalasso & Cure Thermale de la Haute-Vienne se tiendra au Zénith de Limoges.
Devenu un rendez-vous incontournable à Limoges, ce salon s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent prendre soin de leur santé, de leur bien-être et de leur qualité de vie. Ouvert à tous les publics, il réunit plus de 30 destinations bien-être pendant deux jours, avec des spécialistes et des acteurs du territoire autour d’un même objectif : vous aider à vivre mieux, plus sereinement et en pleine forme.
Prendre soin de soi, se ressourcer et adopter les bons réflexes pour sa santé, ça commence ici !
Thématiques abordées
– Bien-être
– Thalasso
– Cures thermales
– Santé
Au programme
Conférences, espace dédicaces, ateliers, animations, rencontres avec des spécialistes et espace restauration.
À gagner
Séjours en Cure Thermale et Thalasso
Spectacles
Romans dédicacés…
Zénith de Limoges (Haute-Vienne) 26 et 27 janvier 2027 Entrée gratuite – Ouvert à tous
Pour cette 2ème édition, venez découvrir à Limoges le salon de référence dédié au bien-être, à la santé et à la qualité de vie.
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Limoges en 87 minutes, Quartier de la cathédrale, Limoges 9 juillet 2026
- Fabrique d’une exposition : « Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement », par Marianne Derrien, Bibliothèque Francophone Multimédias, Limoges 9 juillet 2026
- Programmation vidéo Limoges 9 juillet 2026
- Concerts d’été de la Ruchidée Sweet Mama La Ruchidée Limoges 9 juillet 2026
- Les Berges Gourmandes Limoges 10 juillet 2026