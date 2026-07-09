Salon Thalasso et Cure Thermale de la Haute-Vienne Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Les 26 et 27 janvier 2027, la 2ème édition du Salon Thalasso & Cure Thermale de la Haute-Vienne se tiendra au Zénith de Limoges.

Devenu un rendez-vous incontournable à Limoges, ce salon s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent prendre soin de leur santé, de leur bien-être et de leur qualité de vie. Ouvert à tous les publics, il réunit plus de 30 destinations bien-être pendant deux jours, avec des spécialistes et des acteurs du territoire autour d’un même objectif : vous aider à vivre mieux, plus sereinement et en pleine forme.

Prendre soin de soi, se ressourcer et adopter les bons réflexes pour sa santé, ça commence ici !

Thématiques abordées

– Bien-être

– Thalasso

– Cures thermales

– Santé

Au programme

Conférences, espace dédicaces, ateliers, animations, rencontres avec des spécialistes et espace restauration.

À gagner

Séjours en Cure Thermale et Thalasso

Spectacles

Romans dédicacés…

Zénith de Limoges (Haute-Vienne) 26 et 27 janvier 2027 Entrée gratuite – Ouvert à tous

Pour cette 2ème édition, venez découvrir à Limoges le salon de référence dédié au bien-être, à la santé et à la qualité de vie.