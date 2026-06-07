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AGENDA · Montauban

Salon & Théâtre Journée mondiale de la santé mentale Complexe Marie Louise Montauban

samedi 10 octobre 2026 · Complexe Marie Louise · Montauban

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Complexe Marie Louise
Adresse
321 avenue de Paris
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
5 5 5 Gratuit pour les moins de 18 ans

Montauban

Salon & Théâtre Journée mondiale de la santé mentale

Complexe Marie Louise 321 avenue de Paris Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit pour les moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Journée proposée par l’association Reboost Nos adhérents ont du talent .
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Complexe Marie Louise 321 avenue de Paris Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 7 86 31 88 34  reboost82000@gmail.com

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English : Salon & Théâtre Journée mondiale de la santé mentale

A day organized by the Reboost association Our members have talent .

L’événement Salon & Théâtre Journée mondiale de la santé mentale Montauban a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de Tourisme du Grand Montauban

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