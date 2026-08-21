Salon Tous artistes ! Espace des Libertés Aubagne
dimanche 11 octobre 2026 · Espace des Libertés · Aubagne
Informations pratiques
Aubagne
Salon Tous artistes !
Dimanche 11 octobre 2026 de 9h à 18h. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Des créateurs aux univers variés réunis pour une journée placée sous le signe de l’art, du partage et de la convivialité. Exposition vente par des créateurs valides ou porteurs de handicap.
Artisanat, décoration, bijoux, mode, peinture, bien-être… .
Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 05 52 30 oustaou.sportadapte.13@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creators from a variety of artistic worlds come together for a day dedicated to art, sharing, and camaraderie. An exhibition and sale featuring works by creators with and without disabilities.
L’événement Salon Tous artistes ! Aubagne a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
À voir aussi à Aubagne (Bouches-du-Rhône)
- Course Gem’Aubagne 2e édition RDV devant le Centre des congrès AGORA Aubagne 6 septembre 2026
- Carnet de balade urbaine « Aubagne au fil du temps », Gare d’Aubagne, Aubagne 18 septembre 2026
- Visite guidée de la Poterie Ravel, poterie ravel, Aubagne 18 septembre 2026
- JEP Visite guidée de la Poterie Ravel Poterie Ravel Aubagne 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Maison natale de Marcel Pagnol Maison natale de Marcel Pagnol Aubagne 19 septembre 2026