Salon Tous artistes ! Espace des Libertés Aubagne

Informations pratiques

Aubagne

Salon Tous artistes !

Dimanche 11 octobre 2026 de 9h à 18h. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Des créateurs aux univers variés réunis pour une journée placée sous le signe de l’art, du partage et de la convivialité. Exposition vente par des créateurs valides ou porteurs de handicap.

Artisanat, décoration, bijoux, mode, peinture, bien-être… .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 05 52 30 oustaou.sportadapte.13@gmail.com

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English :

Creators from a variety of artistic worlds come together for a day dedicated to art, sharing, and camaraderie. An exhibition and sale featuring works by creators with and without disabilities.

L’événement Salon Tous artistes ! Aubagne a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile