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AGENDA · Arc-et-Senans

Salt / Sound 909 avec Jeff Mills Concert Musiques Actuelles Saline Royale Arc-et-Senans

dimanche 11 octobre 2026 · Saline Royale · Arc-et-Senans

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Saline Royale
Adresse
D17
Ville
25610 Arc-et-Senans
Département
Doubs
Tarif
37 37 37 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arc-et-Senans

Salt / Sound 909 avec Jeff Mills Concert Musiques Actuelles

Saline Royale D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 37 – 37 – 37 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11 22:30:00

Date(s) :
2026-10-11

Animées par une même envie de partager leur passion pour les musiques électroniques sous toutes leurs formes, quatre associations locales unissent leurs forces aux côtés de la Saline royale d’Arc-et-Senans pour accueillir un pionnier de la techno de Detroit Jeff Mills.

Avec chacune leur identité et leur sensibilité, 100 Filtres, Bien dans ses Baskets, MerQLab, Thé Chaud conjuguent leurs énergies pour offrir au public de Bourgogne-Franche-Comté et d’ailleurs une journée hors du commun. Au cœur du Centre de Lumières, dans le cadre exceptionnel de la Saline royale, cette collaboration inédite promet une célébration festive, fédératrice et immersive, placée sous le signe de la découverte, du partage et de la musique électronique.

LINE-UP
– Jeff Mills 3h de set Techno mix & live (CDJs + TR-909) Detroit (US) Axis rec
– Créations vidéo immersives tout au long de l’événement
Programme complet à venir   .

Saline Royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45  billetterie@salineroyale.com

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English : Salt / Sound 909 avec Jeff Mills Concert Musiques Actuelles

L’événement Salt / Sound 909 avec Jeff Mills Concert Musiques Actuelles Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-08-11 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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