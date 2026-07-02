Sam Sauvage, l’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Sam Sauvage Mardi 3 novembre, 20h00 l’Aéronef Nord

32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T20:00:00+01:00 – 2026-11-03T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-03T20:00:00+01:00 – 2026-11-03T22:00:00+01:00

Sam Sauvage porte bien son nom. Il se pourrait bien que les 13 chansons de son premier album en fassent une figure suffisamment indomptable et donc inclassable pour que l’on puisse affirmer sans hésitation qu’avec lui la pop française prend ici un nouvel élan décisif. Un disque imaginé et concocté dans un premier temps dans sa cuisine dans le 13eme arrondissement. Un axe Paris Nantes se dessine ensuite avec la collaboration de Pierre Cheguillaume et Simon Quenea (à la manœuvre dans le studio de Zaho de Sagazan) bientôt rejoint par le talent brulant d’un hooligan de la chanson en la personne de David Enfrein, alias Terrier. Redoutable combo électrique pour parfaire cette histoire qui est aussi celle d’une aventure amicale.

l’Aéronef 168 av Willy Brandt, 59777 Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesproductions.com/evenements/sam-sauvage-lille/ »}]

Retrouvez Sam Sauvage en concert à l’Aéronef de Lille ! sam sauvage concert