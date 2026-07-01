Sam Sauvage, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Sam Sauvage Jeudi 19 novembre, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 38€ / Tarif réduit : 31€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-19T20:00:00+01:00 – 2026-11-19T21:30:00+01:00

Auréolé d’une Victoire de la musique – Révélation masculine 2026 –, Sam Sauvage s’impose déjà comme l’une des voix les plus singulières de sa génération.

À seulement vingt‑cinq ans, à califourchon entre les années 70, la chanson, la pop, l’electro et le rock, ce jeune auteur‑compositeur appartient à cette génération instinctive d’artistes qui ne réfrènent pas leurs élans.

Imparable performeur sur scène, voix grave et identifiable, charisme fou, généreuse chevelure ébouriffée, gestuelle dégingandée : Sam Sauvage séduit sans retenue. Son univers ? Des textes bruts, où le social et le politique se percutent, emportés par des mélodies à la nonchalance accrocheuse.

Son titre : Les gens qui dansent a suffi à créer l’emballement et à faire de lui un petit phénomène.

Sam Sauvage : attention pépite !

Hugo Brebion (Sam Sauvage) : chant, guitare, Doriane Gamba : batterie, Corentin Gogowleski : guitare, David Enfrein : basse, claviers

Première partie : LISA CLAUDIE

Voix éraillée et vibrante, beats électrisants, poésie brute : Lisa Claudie est une énergie sans gêne. Dans des récits aux allures de contes modernes, la poésie de Lisa Claudie est affranchie et urgente. L’artiste nous entraîne sans retenue dans un bal électronique où les émotions les plus brutes se déploient portées par une voix habitée. De Woodkid en passant par Kompromat, ses titres sont la promesse d’une catharsis réjouissante et nécessaire.

Lisa Robberse : chant, clavier, Louis Delayre : Ableton, batterie

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 chanson pop

Hugo-Lardenet