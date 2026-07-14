Samba e Copa – Demi-finale France VS Espagne (watch party) BIZZ’ART Paris
mardi 14 juillet 2026 · BIZZ'ART · Paris
Informations pratiques
Allez les Bleus, Viva o Brasil… que la fête commence !
Mardi 14 juillet • 18h–00h
Demi-finale : France vs Espagne
DJ Set Brazil vibes en warm-up du match
Entrée libre – réservation conseillée sur Shotgun
Dimanche 19 juillet • 18h–00h
Grande Finale de la Coupe du Monde
Live Roda de Samba en warm-up du match
Matchs sur écran géant
Caïpirinhas, bières & food
Salle climatisée
Ambiance festive & musique du Brésil
Réservations disponibles sur Shotgun
BIZZ’ART – Paris 10
Le Brésil et la Coupe du Monde s’invitent au BIZZ’ART pour deux soirées festives mêlant roda de samba, DJ Set, diffusion des derniers matchs du Mondial et ambiance 100% brésilienne !
Le mardi 14 juillet 2026
de 18h00 à 01h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-14T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-15T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-14T18:00:00+02:00_2026-07-14T01:00:00+02:00
BIZZ’ART 167 Quai de Valmy 75010 Avec ses airs de loft new yorkais, le Bizz’Art est devenu LE lieu incontournable des amateurs de Musiques Soul à Paris.
Que ce soit pour dîner en musique, pour assister aux concerts, pour siroter un verre au bar, pour danser sur les mix des Dj’s toute la nuit, ou pour faire tout cela à la fois…Notre équipe sera ravie de vous accueillir !Paris
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