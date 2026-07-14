Informations pratiques

Allez les Bleus, Viva o Brasil… que la fête commence !

Mardi 14 juillet • 18h–00h

Demi-finale : France vs Espagne

DJ Set Brazil vibes en warm-up du match

Entrée libre – réservation conseillée sur Shotgun

Dimanche 19 juillet • 18h–00h

Grande Finale de la Coupe du Monde

Live Roda de Samba en warm-up du match

Matchs sur écran géant

Caïpirinhas, bières & food

Salle climatisée

Ambiance festive & musique du Brésil

Réservations disponibles sur Shotgun

BIZZ’ART – Paris 10

Le Brésil et la Coupe du Monde s’invitent au BIZZ’ART pour deux soirées festives mêlant roda de samba, DJ Set, diffusion des derniers matchs du Mondial et ambiance 100% brésilienne !

Le mardi 14 juillet 2026

de 18h00 à 01h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-14T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-15T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-14T18:00:00+02:00_2026-07-14T01:00:00+02:00

BIZZ’ART 167 Quai de Valmy 75010 Avec ses airs de loft new yorkais, le Bizz’Art est devenu LE lieu incontournable des amateurs de Musiques Soul à Paris.

Que ce soit pour dîner en musique, pour assister aux concerts, pour siroter un verre au bar, pour danser sur les mix des Dj’s toute la nuit, ou pour faire tout cela à la fois…Notre équipe sera ravie de vous accueillir !Paris



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