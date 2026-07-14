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Samba e Copa – Demi-finale France VS Espagne (watch party) BIZZ’ART Paris

mardi 14 juillet 2026 · BIZZ'ART · Paris

Samba e Copa – Demi-finale France VS Espagne (watch party) BIZZ’ART Paris

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
BIZZ'ART
Adresse
167 Quai de Valmy
Ville
75010 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Allez les Bleus, Viva o Brasil… que la fête commence !

Mardi 14 juillet • 18h–00h

Demi-finale : France vs Espagne

DJ Set Brazil vibes en warm-up du match

Entrée libre – réservation conseillée sur Shotgun

Dimanche 19 juillet • 18h–00h

Grande Finale de la Coupe du Monde

Live Roda de Samba en warm-up du match

Matchs sur écran géant

Caïpirinhas, bières & food

Salle climatisée

Ambiance festive & musique du Brésil

Réservations disponibles sur Shotgun

BIZZ’ART – Paris 10

Le Brésil et la Coupe du Monde s’invitent au BIZZ’ART pour deux soirées festives mêlant roda de samba, DJ Set, diffusion des derniers matchs du Mondial et ambiance 100% brésilienne !
Le mardi 14 juillet 2026
de 18h00 à 01h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-14T21:00:00+02:00
fin : 2026-07-15T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-14T18:00:00+02:00_2026-07-14T01:00:00+02:00

BIZZ’ART 167 Quai de Valmy  75010 Avec ses airs de loft new yorkais, le Bizz’Art est devenu LE lieu incontournable des amateurs de Musiques Soul à Paris.
Que ce soit pour dîner en musique, pour assister aux concerts, pour siroter un verre au bar, pour danser sur les mix des Dj’s toute la nuit, ou pour faire tout cela à la fois…Notre équipe sera ravie de vous accueillir !Paris


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