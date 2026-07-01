Sam’di en famille autour de l’exposition d’Isabelle Le Minh, A Rose is a Rose is the Last Rose of Summer, Centre photographique d’Île-de-France, Pontault-Combault

Informations pratiques

Sam’di en famille autour de l’exposition d’Isabelle Le Minh, A Rose is a Rose is the Last Rose of Summer Samedi 10 octobre, 15h00 Centre photographique d’Île-de-France Seine-et-Marne

Gratuit, Ouvert à tous et toutes à partir de 5 ans, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00

Le Centre Photographique imagine des visites interactives afin de partager un moment plein de surprises. Résoudre une énigme, se laisser absorber par le récit d’un conte, manipuler un appareil photo, laisser filer son stylo sur un carnet de croquis… Accompagnées par un·e médiateur·rice, les familles sont conviées à se réunir autour des œuvres pour s’immerger de manière sensible et ludique dans l’univers des artistes.

Ouvert à tous et à toutes, à partir de 5 ans

Gratuit, sur réservation

Centre photographique d’Île-de-France 107 avenue de la République, 77340 Pontault-Combault, France Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 0170054980 https://www.cpif.net [{« type »: « email », « value »: « accueilinformation@cpif.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 70 05 49 80 »}]

Le Centre Photographique imagine des visites interactives afin de partager un moment plein de surprises. Résoudre une énigme, se laisser absorber par le récit d’un conte, manipuler un appareil photo,…

Isabelle Le Minh, Raw Loop 1, 2023. Détail, installation visuelle et sonore, 6 modules commandés par Arduino, 60 Impressions par module, 32 x 24 x 26 cm. Courstesy Isabelle Le Minh, Adagp, et Galerie Christophe Gaillard.