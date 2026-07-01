Sam’di en famille autour de l’exposition Réinventer la photographie #1, Centre photographique d’Île-de-France, Pontault-Combault
samedi 27 février 2027 · Centre photographique d'Île-de-France · Pontault-Combault
Informations pratiques
Sam’di en famille autour de l’exposition Réinventer la photographie #1 Samedi 27 février 2027, 15h00 Centre photographique d’Île-de-France Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-27T15:00:00+01:00 – 2027-02-27T16:00:00+01:00
Fin : 2027-02-27T15:00:00+01:00 – 2027-02-27T16:00:00+01:00
Le Centre Photographique imagine des visites interactives afin de partager un moment plein de surprises. Résoudre une énigme, se laisser absorber par le récit d’un conte, manipuler un appareil photo, laisser filer son stylo sur un carnet de croquis… Accompagnées par un·e médiateur·rice, les familles sont conviées à se réunir autour des œuvres pour s’immerger de manière sensible et ludique dans l’univers des artistes.
Ouvert à tous et à toutes, à partir de 5 ans
Gratuit, sur réservation
Centre photographique d’Île-de-France 107 avenue de la République, 77340 Pontault-Combault, France Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 0170054980 https://www.cpif.net [{« type »: « email », « value »: « accueilinformation@cpif.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 70 05 49 80 »}]
Le Centre Photographique imagine des visites interactives afin de partager un moment plein de surprises. Résoudre une énigme, se laisser absorber par le récit d’un conte, manipuler un appareil photo…
CPIF
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