Informations pratiques

Grillon

Sam’dit de dessiner

27 Avenue du comtat Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-11-21 11:30:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-17 2026-11-21 2026-12-19

Atelier dessin pour adultes et enfants. Jeux de textures, d’observation et d’exploration sans autre objectif que le plaisir de créer.

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27 Avenue du comtat Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 64 76 bibliotheque@grillon84.fr

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English :

Drawing workshop for adults and children. Playing with textures, observation, and exploration with no other goal than the joy of creating.

L’événement Sam’dit de dessiner Grillon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes