Sam’dit de dessiner Grillon
samedi 26 septembre 2026 · Grillon
Informations pratiques
Grillon
Sam’dit de dessiner
27 Avenue du comtat Grillon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-11-21 11:30:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-10-17 2026-11-21 2026-12-19
Atelier dessin pour adultes et enfants. Jeux de textures, d’observation et d’exploration sans autre objectif que le plaisir de créer.
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27 Avenue du comtat Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 64 76 bibliotheque@grillon84.fr
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English :
Drawing workshop for adults and children. Playing with textures, observation, and exploration with no other goal than the joy of creating.
L’événement Sam’dit de dessiner Grillon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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