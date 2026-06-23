Same But Different Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

Same But Different

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 20:00:00

fin : 2026-12-17 21:30:00

Date(s) :

2026-12-17

Révélés lors des JO de Paris 2024, ils présentent leur première création LET’S GO !.

Réunissant neuf danseurs aux identités fortes, ce spectacle célèbre la différence comme une force collective. La chorégraphie mêle électro, danse de salon et contemporain, portée par une musique live et des projections vidéo immersives. Entre rage de vivre et quête de liberté, les artistes transforment la scène en un espace de métamorphose où la danse devient un langage universel.

Après Paris et Bruxelles, le Colisée accueille cette œuvre audacieuse. Une expérience sensorielle puissante qui nous rappelle une évidence nous sommes tous liés. Same but different.

Révélés lors des JO de Paris 2024, ils présentent leur première création LET’S GO !.

Réunissant neuf danseurs aux identités fortes, ce spectacle célèbre la différence comme une force collective. La chorégraphie mêle électro, danse de salon et contemporain, portée par une musique live et des projections vidéo immersives. Entre rage de vivre et quête de liberté, les artistes transforment la scène en un espace de métamorphose où la danse devient un langage universel.

Après Paris et Bruxelles, le Colisée accueille cette œuvre audacieuse. Une expérience sensorielle puissante qui nous rappelle une évidence nous sommes tous liés. Same but different. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Unveiled at the 2024 Paris Olympics, they present their first production: LET’S GO!.

Bringing together nine dancers with strong individual identities, this show celebrates difference as a collective strength. The choreography blends electro, ballroom, and contemporary dance, accompanied by live music and immersive video projections. Between a zest for life and a quest for freedom, the artists transform the stage into a space of metamorphosis where dance becomes a universal language.

Following performances in Paris and Brussels, the Collège is hosting this daring production. A powerful sensory experience that reminds us of a simple truth: we are all connected. Same but different.

L’événement Same But Different Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme