Same Old Songs Théâtre Public de Montreuil Montreuil
vendredi 20 novembre 2026 · Théâtre Public de Montreuil · Montreuil
Informations pratiques
En 1938, Virginia Woolf écrit Trois Guinées, roman épistolaire dans lequel elle démontre comment la guerre est, structurellement, une affaire masculine. Aujourd’hui, alors que les conflits internationaux font rage, Maud Blandel s’empare de ce texte comme point de départ et compose une hallucination collective à trois danseuses, puisant dans les imaginaires psychédéliques pour renverser les structures établies.
Dans la lignée de L’Œil nu, présenté au TPM en 2024, Maud Blandel poursuit sa recherche autour de la dramaturgie sonore, des relations son/mouvement et des corps intenses, tantôt saisis par le rythme, tantôt sidérés. Dans un flux percussif, ultra-énergétique et désorganisé, où toute tentative de marche au pas est délibérément sabotée, Same Old Songs offre une hétérotopie refusant tout projet guerrier et donne corps, par là même, à un autre futur.
« Selon vous, que peut-on faire pour éviter la guerre ? » À l’heure où le monde vacille, la chorégraphe Maud Blandel s’inspire de l’œuvre Trois Guinées de Virginia Woolf pour contrer le sentiment d’impuissance qui, parfois, nous habite, à travers la création d’un trio détonnant.
Du vendredi 20 novembre 2026 au mercredi 25 novembre 2026 :
samedi
de 18h00 à 19h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 20h00 à 21h00
payant
De 9 à 27 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-20T21:00:00+01:00
fin : 2026-11-25T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-20T20:00:00+02:00_2026-11-20T21:00:00+02:00;2026-11-21T18:00:00+02:00_2026-11-21T19:00:00+02:00;2026-11-23T20:00:00+02:00_2026-11-23T21:00:00+02:00;2026-11-24T20:00:00+02:00_2026-11-24T21:00:00+02:00;2026-11-25T20:00:00+02:00_2026-11-25T21:00:00+02:00
Théâtre Public de Montreuil 63, rue Victor Hugo 93100 Montreuil
https://theatrepublicmontreuil.com/same-old-songs +33148704890 contact@theatrepublicmontreuil.com https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil
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