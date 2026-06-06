Samedi 13 juin: Une bière au canal, le retour des barriques, à cheval ! Brasserie Barque Malestroit
Samedi 13 juin: Une bière au canal, le retour des barriques, à cheval ! Brasserie Barque Malestroit samedi 13 juin 2026.
Pour cette 2ème édition d’ Une bière au canal, les Brasseries La Bambelle et Barque s’associent avec Canaldigital.bzh, BrassBand, le réseau Faire à Cheval, Toussunix et Galutte.
Venez participer à cette randonnée exceptionnelle en transhumance, de Malestroit à Saint Martin sur Oust (56).
L’objectif ? Livrer les précieux fûts de bière, brassés à Malestroit, et les haler, à cheval, jusqu’à St Martin sur Oust.
L’aventure ? 14km, 3 écluses, des bateaux, des chevaux et des tonneaux!
La journée sera joyeuse, avec fret à l’ancienne et halage de péniche, animations musicales et culinaires, tout ça sur les bords rafraîchissants du canal de Nantes à Brest.
RV le samedi 13 juin
– à 8h30 à la brasserie Barque à Malestroit,
(Les heures de passage sont spécifiées pour le premier bateau et sont approximatives :
Ecluse Foveno 9h15, Pont de St.Laurent 10h30, Ecluse Beaumont 11h, Pont St.Congard 12h, Ecluse Rieux 15h ).
– à partir de 16h à St Martin sur Oust, pour une soirée festive au Gueslin.
À voir aussi à Malestroit (56)
- Fête de la musique à Malestroit Malestroit 21 juin 2026
- Malestroit fête la musique, Centre-ville de Malestroit, Malestroit 21 juin 2026
- Lectures buissonnières Parc Ramales Malestroit 23 juin 2026
- Fête du cinéma Armoric Cinéma Malestroit 28 juin 2026
- Les Mardis de Saint-Gilles Église Saint-Gilles Malestroit 30 juin 2026