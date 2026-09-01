Samedi 19 septembre : Un évènement pour faire bouger le sport féminin ! QUARTIER JEUNES 13 PARIS

Informations pratiques

Un évènement pour faire bouger le sport féminin !

Le samedi 19 septembre 2026, de 14h à 18h, les associations lauréates du dispositif Paris Sportives se réuniront autour d’un grand rendez-vous dédié au sport féminin.

Pensé comme un moment sportif, convivial et fédérateur, cet évènement a pour ambition de donner envie aux jeunes filles, aux adolescentes et aux femmes de bouger, découvrir de nouvelles disciplines et prendre leur place dans le sport.

Au programme : une après-midi rythmée par des activités sportives variées, des initiations et des découvertes proposées par les associations participantes.

L’objectif : permettre à chacune de trouver une activité qui lui ressemble, dans un cadre accessible, bienveillant et inclusif.

L’évènement sera également l’occasion de mettre en lumière les associations lauréates de Paris Sportives, leur engagement et les actions qu’elles développent pour favoriser la pratique sportive féminine.

Des stands d’information permettront au public de découvrir le dispositif Paris Sportives, d’échanger avec les associations et d’identifier les opportunités de pratiquer une activité sportive à Paris.

Un rendez-vous pour :

Faire découvrir de nouvelles pratiques sportives aux femmes et aux jeunes filles ;

de nouvelles pratiques sportives aux femmes et aux jeunes filles ; Donner envie de pratiquer une activité physique régulière ;

une activité physique régulière ; Créer des rencontres entre le public et les associations ;

entre le public et les associations ; Valoriser l’engagement des associations lauréates de Paris Sportives ;

des associations lauréates de Paris Sportives ; Faire connaître le dispositif Paris Sportives et son rôle dans le développement du sport féminin.

Une après-midi pour bouger, découvrir, rencontrer… et surtout donner toute sa place au sport féminin !

Venez partager vos émotions le samedi 19 septembre à partir de 14h au sein du Quartier Jeunes du 13. Différentes activités sportives accessibles aux jeunes filles, adolescentes et femmes, seront proposées permettant de découvrir et de pratiquer plusieurs disciplines dans un cadre convivial.

Le samedi 19 septembre 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

QUARTIER JEUNES 13 115 rue de Tolbiac 75013 PARIS

+33143477052 michael.richard@paris.fr



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