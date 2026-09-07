Samedi, ça me dit – T’as vu ?, Bibliothèque municipale de Mons en baroeul, Mons-en-Barœul

Informations pratiques

Samedi, ça me dit – T’as vu ? Samedi 5 décembre, 14h00, 15h45 Bibliothèque municipale de Mons en baroeul Nord

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T14:00:00+01:00 – 2026-12-05T15:30:00+01:00

Fin : 2026-12-05T15:45:00+01:00 – 2026-12-05T17:15:00+01:00

La vue est un sens incroyable. Mais parfois, notre œil perçoit sans que notre cerveau ne parvienne à comprendre la représentation. Pourquoi notre cerveau se trompe parfois face à une image ? Comment percevons-nous les couleurs ?

Participez à notre atelier science avec Les Savants Fous pour tout savoir sur la vue ! C’est magique ? Non, c’est scientifique !

2 séances : 14h et 15h45

Bibliothèque municipale de Mons en baroeul 2, rue de Normandie, 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320191111 »}]

Atelier scientifique avec « Les Savants Fous » vision illusion d’optique