Samedi de l'Histoire, atelier famille à la table de la Renaissance.

Manoir de Courboyer, Perche en Nocé, Orne

8 août 2026, 14h30-16h30

fin : 2026-08-08 16:30:00

2026-08-08

Atelier famille À la table de la Renaissance.

Mettez les mains à la pâte et les papilles en éveil !

Cet atelier vous invite à explorer les goûts et les saveurs du XVIᵉ siècle et à réaliser des recettes alors en vogue. Une immersion gourmande pour découvrir ce que l’on mangeait, comment on le préparait… et ce que cela racontait de la société de l’époque.

Sur réservation, de 14h30 à 16h30.

Tarifs 16 ans et + 6€

5-15 ans 4€

gratuit moins de 5 ans .

Manoir de Courboyer, Courboyer, Perche en Nocé, 61340 Orne, Normandie

