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Samedi des histoires Bibliothèque François Villon Paris

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque François Villon · Paris

Samedi des histoires Bibliothèque François Villon Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque François Villon
Adresse
81, boulevard de la Villette
Ville
75010 Paris
Département
Paris

Prochaines séances :

  • Samedi 19 septembre à 11h
  • Samedi 17 octobre à 11h
  • Samedi 7 novembre à 11h
  • Samedi 12 décembre à 11h

Venez écouter les bibliothécaires vous lire leurs plus belles histoires !

Un samedi par mois, pour les 3-6 ans et leurs parents.
Le samedi 12 décembre 2026
de 11h00 à 11h30
Le samedi 17 octobre 2026
de 11h00 à 11h30
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h00 à 11h30
Le samedi 07 novembre 2026
de 11h00 à 11h30
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T14:00:00+02:00
fin : 2026-12-12T12:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T11:30:00+02:00;2026-10-17T11:00:00+02:00_2026-10-17T11:30:00+02:00;2026-11-07T11:00:00+02:00_2026-11-07T11:30:00+02:00;2026-12-12T11:00:00+02:00_2026-12-12T11:30:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette  75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://twitter.com/BiblioVillon


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