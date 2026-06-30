Samedi des histoires Bibliothèque François Villon Paris

Informations pratiques

Prochaines séances :

Samedi 19 septembre à 11h

Samedi 17 octobre à 11h

Samedi 7 novembre à 11h

Samedi 12 décembre à 11h

Venez écouter les bibliothécaires vous lire leurs plus belles histoires !



Un samedi par mois, pour les 3-6 ans et leurs parents.

Le samedi 12 décembre 2026

de 11h00 à 11h30

Le samedi 17 octobre 2026

de 11h00 à 11h30

Le samedi 19 septembre 2026

de 11h00 à 11h30

Le samedi 07 novembre 2026

de 11h00 à 11h30

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T14:00:00+02:00

fin : 2026-12-12T12:30:00+01:00

Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T11:30:00+02:00;2026-10-17T11:00:00+02:00_2026-10-17T11:30:00+02:00;2026-11-07T11:00:00+02:00_2026-11-07T11:30:00+02:00;2026-12-12T11:00:00+02:00_2026-12-12T11:30:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://twitter.com/BiblioVillon



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