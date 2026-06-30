Samedi des histoires Bibliothèque François Villon Paris
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque François Villon · Paris
Informations pratiques
Prochaines séances :
- Samedi 19 septembre à 11h
- Samedi 17 octobre à 11h
- Samedi 7 novembre à 11h
- Samedi 12 décembre à 11h
Venez écouter les bibliothécaires vous lire leurs plus belles histoires !
Un samedi par mois, pour les 3-6 ans et leurs parents.
Le samedi 12 décembre 2026
de 11h00 à 11h30
Le samedi 17 octobre 2026
de 11h00 à 11h30
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h00 à 11h30
Le samedi 07 novembre 2026
de 11h00 à 11h30
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T14:00:00+02:00
fin : 2026-12-12T12:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T11:30:00+02:00;2026-10-17T11:00:00+02:00_2026-10-17T11:30:00+02:00;2026-11-07T11:00:00+02:00_2026-11-07T11:30:00+02:00;2026-12-12T11:00:00+02:00_2026-12-12T11:30:00+02:00
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://twitter.com/BiblioVillon
Afficher la carte du lieu Bibliothèque François Villon et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Action collective, Parc de Reuilly, Paris 30 juin 2026
- La faune secrète du Père Lachaise Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris 30 juin 2026
- Action collective, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris 30 juin 2026
- Datascapes Galerie Etienne De Causans Paris 30 juin 2026
- Atelier numérique : sécuriser son PC et son smartphone Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 30 juin 2026