Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Samedi des tout-petits Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Samedi des tout-petits Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Samedi des tout-petits Bibliothèque Astrid Lindgren Paris samedi 30 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Astrid Lindgren

Adresse : 42 rue Petit

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : <p>Sur inscription à partir du 16 mai.</p>

Les bibliothécaires vous invitent à découvrir la littérature suédoise avec vos tout-petits.

Pour les 1-3 ans

Sur inscription à partir du 16 mai

Un temps de lecture pour les tout-petits et celles et ceux qui les accompagnent.
Le samedi 30 mai 2026
de 11h00 à 11h45
Le samedi 30 mai 2026
de 10h15 à 10h55
gratuit

Sur inscription à partir du 16 mai.

Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T14:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T10:15:00+02:00_2026-05-30T10:55:00+02:00;2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T11:45:00+02:00

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit  75019 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-crimee-1749 +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Astrid Lindgren et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)