Samedi des tout-petits Bibliothèque Astrid Lindgren Paris
Samedi des tout-petits Bibliothèque Astrid Lindgren Paris samedi 30 mai 2026.
Les bibliothécaires vous invitent à découvrir la littérature suédoise avec vos tout-petits.
Pour les 1-3 ans
Sur inscription à partir du 16 mai
Un temps de lecture pour les tout-petits et celles et ceux qui les accompagnent.
Le samedi 30 mai 2026
de 11h00 à 11h45
Le samedi 30 mai 2026
de 10h15 à 10h55
gratuit
Sur inscription à partir du 16 mai.
Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T14:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T10:15:00+02:00_2026-05-30T10:55:00+02:00;2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T11:45:00+02:00
Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-crimee-1749 +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/
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