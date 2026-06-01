Samedi et vous ?, La Source, Roncq
Samedi et vous ?, La Source, Roncq samedi 13 juin 2026.
Samedi et vous ? Samedi 13 juin, 10h30 La Source Nord
Gratuit – inscription à l’accueil de la Source
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
À la veille des vacances d’été, faites le plein d’inspiration et venez découvrir vos futures lectures de vacances.
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/480/samedi-et-vous-vos-prochaines-lectures-de-l-ete »}]
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