Samedi et vous ?, La Source, Roncq

Samedi et vous ? Samedi 13 juin, 10h30 La Source Nord

Gratuit – inscription à l’accueil de la Source

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

À la veille des vacances d’été, faites le plein d’inspiration et venez découvrir vos futures lectures de vacances.

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