SAMEDI-FAMILLE ATELIER PARENTS-ENFANTS CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens

SAMEDI-FAMILLE ATELIER PARENTS-ENFANTS

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

2026-03-14

Venez partager un moment en famille à la Chapelle Saint-Jacques !

Visite sensorielle et atelier partagé parent-enfant au cœur de l’exposition de Sarah Tritz. Venez jouer avec les couleurs, les formes, les histoires que nous offre l’artiste. Atelier pour les enfants de 0 à 5 ans.

Jauge limite´e, sur inscription.

Sarah Tritz Figures et fictions du dessin. L’artiste développe un langage singulier, où le dessin occupe une place fondatrice il n’est pas seulement un point de départ, mais un outil conceptuel, un espace de pensée à partir duquel s’élaborent formes, gestes et récits.

Le travail de Sarah Tritz se caractérise par une tension constante entre narration et abstraction, entre construction et déconstruction. Ses œuvres, souvent traversées par une dimension ludique et sensuelle, convoquent autant l’imaginaire de l’enfance que celui de l’histoire de l’art. En flirtant avec les codes de l’illustration, l’artiste réinvente un vocabulaire plastique où la ligne, la couleur et le volume deviennent les vecteurs d’une pensée critique et poétique.

Dans l’espace de la Chapelle Saint-Jacques, son œuvre dialogue avec l’architecture et la mémoire du lieu, offrant au visiteur une expérience à la fois visuelle et mentale, où le dessin se fait matière, sculpture et récit. Cette exposition met en évidence la capacité de Sarah Tritz à créer des formes ouvertes et mouvantes, qui questionnent notre manière de regarder, de raconter et d’habiter les images. .

Come and share a family moment at Chapelle Saint-Jacques!

