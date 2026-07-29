Samedi fantastik Spécial petits autour de Jeu Théâtre Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Samedi fantastik Spécial petits autour de Jeu

Théâtre Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Dès 10h, le Bar du Théâtre ouvre ses portes aux familles. Avant de découvrir le spectacle à 11h, profitez d’un moment de complicité avec vos enfants jeux, coloriages et ateliers

de construction seront à votre disposition.

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Théâtre Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 valerie.stosic@theatre-angouleme.org

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English :

Starting at 10 a.m., the Bar du Théâtre opens its doors to families. Before catching the show at 11 a.m., enjoy some quality time with your children: games, coloring, and building workshops

will be available.

L’événement Samedi fantastik Spécial petits autour de Jeu Angoulême a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême