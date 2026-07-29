Samedi fantastik Spécial petits autour de Jeu Théâtre Angoulême
samedi 28 novembre 2026 · Théâtre · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Samedi fantastik Spécial petits autour de Jeu
Théâtre Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Dès 10h, le Bar du Théâtre ouvre ses portes aux familles. Avant de découvrir le spectacle à 11h, profitez d’un moment de complicité avec vos enfants jeux, coloriages et ateliers
de construction seront à votre disposition.
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Théâtre Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 valerie.stosic@theatre-angouleme.org
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English :
Starting at 10 a.m., the Bar du Théâtre opens its doors to families. Before catching the show at 11 a.m., enjoy some quality time with your children: games, coloring, and building workshops
will be available.
L’événement Samedi fantastik Spécial petits autour de Jeu Angoulême a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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