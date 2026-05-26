Samedi Piétons Voilà l’été ! au centre-ville Tarbes
Samedi Piétons Voilà l’été ! au centre-ville Tarbes samedi 6 juin 2026.
Tarbes
Samedi Piétons Voilà l’été !
au centre-ville TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Les samedi piétons reviennent à Tarbes venez flâner en centre-ville sur le thème Voilà l’été !
AU PROGRAMME Animations gratuites et inédites dans une ambiance festive et musicale
Temps fort de la journée Rendez-vous à 16 h sur le Parvis de la Mairie pour un grand goûter offert et la présentation sur grand écran de la programmation estivale !
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au centre-ville TARBES Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 77 36 49 14 contact@tellement-tarbes.com
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English :
Pedestrian Saturdays are back in Tarbes: come and stroll through the town center on the theme Voilà l’été!
ON THE PROGRAM: Free, original events in a festive, musical atmosphere
Highlight of the day: Meet up at 4 p.m. in front of the town hall for a snack and a big-screen presentation of the summer program!
L’événement Samedi Piétons Voilà l’été ! Tarbes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Tarbes|CDT65
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