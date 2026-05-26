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Samedi Piétons Voilà l’été ! au centre-ville Tarbes

Samedi Piétons Voilà l’été ! au centre-ville Tarbes samedi 6 juin 2026.

Lieu : au centre-ville

Adresse : TARBES

Ville : 65000 Tarbes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Tarbes

Samedi Piétons Voilà l’été !

au centre-ville TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Les samedi piétons reviennent à Tarbes venez flâner en centre-ville sur le thème Voilà l’été !

AU PROGRAMME Animations gratuites et inédites dans une ambiance festive et musicale

Temps fort de la journée Rendez-vous à 16 h sur le Parvis de la Mairie pour un grand goûter offert et la présentation sur grand écran de la programmation estivale !
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au centre-ville TARBES Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 77 36 49 14  contact@tellement-tarbes.com

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English :

Pedestrian Saturdays are back in Tarbes: come and stroll through the town center on the theme Voilà l’été!

ON THE PROGRAM: Free, original events in a festive, musical atmosphere

Highlight of the day: Meet up at 4 p.m. in front of the town hall for a snack and a big-screen presentation of the summer program!

L’événement Samedi Piétons Voilà l’été ! Tarbes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Tarbes|CDT65

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