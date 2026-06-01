SAMEDIS DE L’HISTOIRE Sète
SAMEDIS DE L’HISTOIRE Sète samedi 20 juin 2026.
Sète
SAMEDIS DE L’HISTOIRE
Rue des dockers Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Événement semestriel de 3 conférences sur l’histoire de Sète et sa région
Événement semestriel de 3 conférences sur l’histoire de Sète et sa région .
Rue des dockers Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 81 56 14 80 contact@sehsser.fr
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English :
A biannual event featuring three lectures on the history of Sète and its region
L’événement SAMEDIS DE L’HISTOIRE Sète a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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