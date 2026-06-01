Sète

SAMEDIS DE L’HISTOIRE

Rue des dockers Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Événement semestriel de 3 conférences sur l’histoire de Sète et sa région

Événement semestriel de 3 conférences sur l’histoire de Sète et sa région .

Rue des dockers Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 81 56 14 80 contact@sehsser.fr

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English :

A biannual event featuring three lectures on the history of Sète and its region

L’événement SAMEDIS DE L’HISTOIRE Sète a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau