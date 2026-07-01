Samse national tour saut spécial et combiné nordique Les Tremplins Olympiques du Claret Autrans-Méaudre en Vercors
mercredi 29 juillet 2026 · Les Tremplins Olympiques du Claret · Autrans-Méaudre en Vercors
Informations pratiques
Autrans-Méaudre en Vercors
Samse national tour saut spécial et combiné nordique
Les Tremplins Olympiques du Claret Autrans Autrans-Méaudre en Vercors Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Compétition nationale !
Tremplin du Claret HS 30 m et HS 64m
Catégorie Saut Spécial U13 /U15/ U17 Hommes et Dames
11h-12h course à pied
à partir de 17h saut à ski
.
Les Tremplins Olympiques du Claret Autrans Autrans-Méaudre en Vercors 38880 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 95 30 70 presidentusautrans@gmail.com
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English :
National Competition!
Claret Ski Jumps: 30 m and 64 m
Special Jump Category: U13, U15, and U17 (Men and Women)
11 a.m.–12 p.m.: Cross-country race
Starting at 5 p.m.: Ski jumping
L’événement Samse national tour saut spécial et combiné nordique Autrans-Méaudre en Vercors a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors
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