UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Mureaux

Samskara, Parc de l’Oseraie, Les Mureaux

vendredi 31 juillet 2026 · Parc de l’Oseraie · Les Mureaux

Samskara, Parc de l’Oseraie, Les Mureaux

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Parc de l’Oseraie
Adresse
rue des gros murs, 78130 Les Mureaux
Ville
78130 Les Mureaux
Département
Yvelines

Samskara Vendredi 31 juillet, 20h30 Parc de l’Oseraie Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-31T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T22:30:00+02:00

Le parc de l’Oseraie a été aménagé autour d’une propriété en briques et en pierres meulières construite entre 1876 et 1879 par l’architecte Jules Saulnier : la Maison du Parc de l’Oseraie, classée Patrimoines d’intérêt régional.
Aujourd’hui, ce parc arboré de 221 arbres accueille familles et promeneurs.
Dans le cadre des guiguettes estivales, rendez-vous pour une soirée Reggae avec Samskara

Présence de food trucks.

Parc de l’Oseraie rue des gros murs, 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France
Rendez-vous pour une soirée Reggae avec Samskara

© Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

À voir aussi à Les Mureaux (Yvelines)