The Gypsy jazz band, Parc de l’Oseraie, Les Mureaux

Informations pratiques

The Gypsy jazz band Vendredi 24 juillet, 20h30 Parc de l’Oseraie Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T22:30:00+02:00

Le parc de l’Oseraie a été aménagé autour d’une propriété en briques et en pierres meulières construite entre 1876 et 1879 par l’architecte Jules Saulnier : la Maison du Parc de l’Oseraie, classée Patrimoines d’intérêt régional.

Aujourd’hui, ce parc arboré de 221 arbres accueille familles et promeneurs.

Dans le cadre des guiguettes estivales, rendez-vous pour une soirée jazz avec The Gypsy jazz band

Présence de food trucks.

Parc de l’Oseraie rue des gros murs, 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France

Rendez-vous pour une soirée jazz avec The Gypsy jazz band

© Laurent Kruszyk, Région Île-de-France