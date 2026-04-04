Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SAMUEL BAMBI LE K Reims

SAMUEL BAMBI LE K Reims

SAMUEL BAMBI LE K Reims mercredi 16 décembre 2026.

Lieu : LE K

Adresse : 20 RUE DU VAL CLAIR

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-12-16

Fin : 2026-12-16

Heure de début : 20:00

SAMUEL BAMBI Début : 2026-12-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE K 20 RUE DU VAL CLAIR 51100 Reims 51

À voir aussi à Reims (51)