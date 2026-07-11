Informations pratiques

Yutz

Samuel Diouf trio & Lilie Beauvallet

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-01-15 20:30:00

fin : 2027-01-15 22:30:00

Date(s) :

2027-01-15

Issu d’une famille de musiciens, Samuel Diouf commence la musique très jeune et découvre le jazz grâce à son premier professeur de piano à l’Ecole Municipale de Yutz.

Il poursuit ses études aux conservatoires de Thionville, Metz et Marseille, où il obtient son Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) de jazz en 2023.

Un mélange de cultures musicales qui enchantera vos oreilles.Tout public

11 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Born into a family of musicians, Samuel Diouf began playing music at a very young age and discovered jazz thanks to his first piano teacher at the Yutz Municipal School.

He continued his studies at the conservatories in Thionville, Metz, and Marseille, where he earned his Diploma in Musical Studies (DEM) in jazz in 2023.

A blend of musical cultures that will delight your ears.

L’événement Samuel Diouf trio & Lilie Beauvallet Yutz a été mis à jour le 2026-07-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME