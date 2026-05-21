San Diego Symphony Orchestra Halle aux Grains Toulouse
San Diego Symphony Orchestra Halle aux Grains Toulouse vendredi 30 avril 2027.
Pour la première fois, l’Orchestre symphonique de San Diego se produit en France sous la direction de Rafael Payare. C’est l’occasion de découvrir une formation virtuose sous la baguette de Rafael Payare, chef réputé pour son énergie communicative. Le programme choisi est des plus chatoyants avec l’une des stars du violon : Leonidas Kavakos !
PROGRAMME :
ORTIZ : Kauyumari
CHOSTAKOVITCH : Concerto pour violon n° 1 en la mineur, op. 77
BERNSTEIN : West Side Story, Danses symphoniques
STRAVINSKY : Suite de l’Oiseau de feu
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