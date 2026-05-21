San Diego Symphony Orchestra Halle aux Grains Toulouse

Pour la première fois, l’Orchestre symphonique de San Diego se produit en France sous la direction de Rafael Payare. C’est l’occasion de découvrir une formation virtuose sous la baguette de Rafael Payare, chef réputé pour son énergie communicative. Le programme choisi est des plus chatoyants avec l’une des stars du violon : Leonidas Kavakos !

PROGRAMME :

ORTIZ : Kauyumari

CHOSTAKOVITCH : Concerto pour violon n° 1 en la mineur, op. 77

BERNSTEIN : West Side Story, Danses symphoniques

STRAVINSKY : Suite de l’Oiseau de feu