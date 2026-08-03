SAN DIEGO SYMPHONY ORCHESTRA — RAFAEL PAYARE — LEONIDAS KAVAKOS HALLE AUX GRAINS Toulouse
vendredi 30 avril 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
SAN DIEGO SYMPHONY ORCHESTRA — RAFAEL PAYARE — LEONIDAS KAVAKOS
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-30 20:00:00
fin : 2027-04-30 22:00:00
Date(s) :
2027-04-30
Pour la première fois, l’Orchestre symphonique de San Diego se produit en France sous la direction de Rafael Payare.
C’est l’occasion de découvrir une formation virtuose sous la baguette de Rafael Payare, chef réputé pour son énergie communicative. Le programme choisi est des plus chatoyants avec l’une des stars du violon Leonidas Kavakos !
PROGRAMME
ORTIZ Kauyumari
CHOSTAKOVITCH Concerto pour violon n° 1 en la mineur, op. 77
BERNSTEIN West Side Story, Danses symphoniques
STRAVINSKY Suite de l’Oiseau de feu .
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
For the first time, the San Diego Symphony Orchestra is performing in France under the baton of Rafael Payare.
L’événement SAN DIEGO SYMPHONY ORCHESTRA — RAFAEL PAYARE — LEONIDAS KAVAKOS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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