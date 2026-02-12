Sand et le féminisme Belleville-sur-Loire
Sand et le féminisme Belleville-sur-Loire vendredi 6 novembre 2026.
Sand et le féminisme
2 route de Beaulieu Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
CD18 Conférence par le musée George Sand et de la Vallée Noire
Cette conférence propose d’explorer la pensée et l’engagement de George Sand à travers la question du féminisme. Entre écriture, prises de position et regard sur son époque, elle invite à interroger la place des femmes, hier et aujourd’hui, et la modernité d’une figure toujours actuelle. .
2 route de Beaulieu Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 13 10 mediatheque@bellevillesurloire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
CD18 Conference by the George Sand and Black Valley Museum
L’événement Sand et le féminisme Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-10 par BERRY