Sandra Colombo – Que faire des cons ? Le Bacchus Rennes 30 octobre – 1 novembre Tarifs : 21€ et 15€

Le monde devient de plus en plus flou et on ne sait plus sur quelle valeur compter…Une seule reste comme un phare dans la nuit : la connerie.

Comment repérer les cons ? Comment vivre avec ? Comment s’assurer qu’on en n’est pas un soi-même ?

Après avoir arpenté le rayon développement personnel de la FNAC et lu des tonnes de bouquins pour apprendre à vivre mieux, à être quelqu’un de bien et à régler tous ses problèmes existentiels, Sandra Colombo s’est rendu compte qu’elle ne savait toujours pas quoi faire des cons.

Alors elle a cogité pour mettre au point une méthode imparable, qu’elle vous dévoilera dans ce troisième spectacle qui vous fera rire, mais pas que, réfléchir, mais pas que, et vous permettra d’avancer dans vos vies, mais pas que.

Un spectacle drôle, féministe et engagé, pour des oreilles averties de plus de 14 ans.

« Deux choses sont infinies : l’univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l’univers je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue ». A. Einstein

[https://youtu.be/EWQRcRBhqy0](https://youtu.be/EWQRcRBhqy0)

**Le Saviez-vous?**

Sandra Colombo a été révélée au grand public grâce à son duo « Les Kicékafessa » dans On n’demande qu’à en rire, de Laurent Ruquier, pendant 3 saisons.

Après les succès de ses deux premiers one-woman-show, « Elle a tout d’une grande » et « Instagrammable et cervelée », elle revient avec la toute nouvelle mouture de ce troisième spectacle.

Vous pouvez également retrouver en librairie les livres « Améliore ta vie pourrie grâce à Sandra et Nicole », co-écrit avec Nicole Ferroni (Ed. Cherche-Midi et Marabout), et « Faites l’humour dès le premier soir », co-écrit avec Marie guibourt (Ed. First).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-30T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-01T18:15:00.000+01:00

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02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8168-sandra-colombo-que-faire-des-cons-octobre-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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