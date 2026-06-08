Sanfourche et Paguenaud Limousin, terre d’attache Galerie Vincent Pécaud Limoges
Sanfourche et Paguenaud Limousin, terre d’attache Galerie Vincent Pécaud Limoges mercredi 10 juin 2026.
Limoges
Sanfourche et Paguenaud Limousin, terre d’attache
Galerie Vincent Pécaud 21 Rue Elie Berthet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-09-10 19:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Venez découvrir l’exposition consacré à deux personnalités artistiques marquantes du Limousin Jean-Joseph Sanfourche artiste majeur de l’Art Singulier/ Art Brut 1929-2010 et Jean-Louis Paguenaud Peintre Officiel de la Marine 1876-1952. Ces 2 artistes au caractère indépendant étaient tous deux attachés à la région Limousin qui sût mettre en valeur leur œuvre ; tout particulièrement les villes de Coussac-Bonneval, Saint-Léonard-de-Noblat, Solignac et Limoges marquèrent leur parcours de vie.
Renseignements auprès de la galerie . .
Galerie Vincent Pécaud 21 Rue Elie Berthet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 87 84 03
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English : Sanfourche et Paguenaud Limousin, terre d’attache
L’événement Sanfourche et Paguenaud Limousin, terre d’attache Limoges a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Limoges Métropole
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