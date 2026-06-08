Sanfourche et Paguenaud Limousin, terre d’attache Galerie Vincent Pécaud Limoges

Limoges

Sanfourche et Paguenaud Limousin, terre d’attache

Galerie Vincent Pécaud 21 Rue Elie Berthet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-09-10 19:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Venez découvrir l’exposition consacré à deux personnalités artistiques marquantes du Limousin Jean-Joseph Sanfourche artiste majeur de l’Art Singulier/ Art Brut 1929-2010 et Jean-Louis Paguenaud Peintre Officiel de la Marine 1876-1952. Ces 2 artistes au caractère indépendant étaient tous deux attachés à la région Limousin qui sût mettre en valeur leur œuvre ; tout particulièrement les villes de Coussac-Bonneval, Saint-Léonard-de-Noblat, Solignac et Limoges marquèrent leur parcours de vie.

Renseignements auprès de la galerie . .

Galerie Vincent Pécaud 21 Rue Elie Berthet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 87 84 03

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English : Sanfourche et Paguenaud Limousin, terre d’attache

L’événement Sanfourche et Paguenaud Limousin, terre d’attache Limoges a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Limoges Métropole