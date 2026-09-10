SANS CONTREFAÇON — Anatomie d’un vêtement : deuxième séquence, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges

Informations pratiques

SANS CONTREFAÇON — Anatomie d’un vêtement : deuxième séquence 25 septembre – 18 novembre Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Haute-Vienne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T10:00:00+02:00 – 2026-09-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-11-18T10:00:00+01:00 – 2026-11-18T19:00:00+01:00

25 septembre 2026 – 18 novembre 2026 :

Carla ADRA

Alexandra BIRCKEN

Michel JOURNIAC

Roy KÖHNKE

Jessica STOCKHOLDER

Focus :

13 juin – 31 octobre

Nil YALTER – AmbassaDRESS

L’exposition prend sa source dans l’histoire même du bâtiment Charles-Michels, autrefois grand magasin de tissus et de vêtements et d’accessoires. Cette mémoire du lieu rejoint la volonté de s’intéresser aux récits du quotidien, à ce qui nous est familier et partagé.

Ce premier programme curatorial pensé sur le temps long, a été confié à Marianne Derrien, commissaire indépendante. Le projet se déploie en plusieurs séquences qui transformeront progressivement les espaces et les dialogues entre les œuvres jusqu’en août 2027, dans un bâtiment conçu comme un lieu vivant.

Cette exposition collective articule la présence du vêtement dans les pratiques des artistes, qu’il soit envisagé comme un vecteur d’identité ou comme une seconde peau. Du tissu à l’objet-fétiche, du tissage à la matière première végétale, animale ou pétrochimique jusqu’à la seconde main, ce sont les façons de regarder, d’exposer, de réfléchir des corps visibles ou occultés, à travers le vêtement, qui sont ici examinés. Façonné par une « famille de gestes, de postures et de processus », le vêtement relève à la fois de l’intime et du social. Celui-ci offre aux artistes des stratégies de détournement ou des tactiques de résistance au cœur des réseaux de distribution, de consommation et de communication. Si l’histoire industrielle et ouvrière du vêtement nous raconte autant des techniques que des chaînes de production, à la fois domestiques ou manufacturées, les artistes ajoutent à ces dimensions fondamentales des enjeux environnementaux liés à des processus de transformation, de circulations et d’exploitation des ressources.

Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 bis rue Charles Michels 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.fracartothequenouvelleaquitaine.fr/evenements/sans-contrefacon-anatomie-dun-vetement-sequence-2/ »}]

Venez découvrir la deuxième séquence de l’exposition !

Roy KÖHNKE, Black Hole, RAM Jackets series, 2024. Photo : Salim Santa Lucia. © Adagp, Paris 2026