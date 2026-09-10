SANS CONTREFAÇON — Anatomie d’un vêtement deuxième séquence FRAC-Artothèque Limoges

Informations pratiques

Limoges

SANS CONTREFAÇON — Anatomie d’un vêtement deuxième séquence

FRAC-Artothèque 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 10:00:00

fin : 2026-11-18 19:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Exposants.es

Carla ADRA Alexandra BIRCKEN Michel JOURNIAC Roy KÖHNKE Jessica STOCKHOLDER

L’exposition prend sa source dans l’histoire même du bâtiment Charles-Michels, autrefois grand magasin de tissus et de vêtements. Cette mémoire du lieu rejoint la volonté de s’intéresser aux récits du quotidien, à ce qui nous est familier et partagé.

Cette exposition articule la présence du vêtement dans les pratiques des artistes, qu’il soit envisagé comme un vecteur d’identité ou comme une seconde peau. Du tissu à l’objet-fétiche, du tissage à la matière première végétale, animale ou pétrochimique jusqu’à la seconde main, ce sont les façons de regarder, d’exposer, de réfléchir des corps visibles ou occultés, à travers le vêtement, qui sont ici examinés.

Focus le 13 juin 31 octobre autour de Nil YALTER AmbassaDRESS .

FRAC-Artothèque 17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : SANS CONTREFAÇON — Anatomie d’un vêtement deuxième séquence

L’événement SANS CONTREFAÇON — Anatomie d’un vêtement deuxième séquence Limoges a été mis à jour le 2026-08-12 par Terres de Limousin