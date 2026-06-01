Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement : première séquence, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges
Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement : première séquence, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges samedi 13 juin 2026.
Sans contrefaçon — Anatomie d’un vêtement : première séquence 13 juin – 12 septembre Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Haute-Vienne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00
L’exposition prend sa source dans l’histoire du bâtiment Charles-Michels, autrefois grand magasin de tissus et de vêtements et d’accessoires. Cette mémoire du lieu rejoint la volonté de s’intéresser aux récits du quotidien, à ce qui nous est familier et partagé.
Elle explore la place du vêtement dans les pratiques artistiques contemporaines, envisagé tour à tour comme marqueur d’identité, prolongement du corps ou seconde peau. Du tissu à l’objet-fétiche, du tissage aux matières premières — végétales, animales ou pétrochimiques — jusqu’aux usages de la seconde main, les œuvres réunies interrogent les manières dont les corps, visibles ou invisibilisés, sont regardés, représentés et traversés par le vêtement.
Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 bis rue Charles Michels 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Cette exposition collective articule la présence du vêtement dans les pratiques des artistes, qu’il soit envisagé comme un vecteur d’identité ou comme une seconde peau. #exposition #artcontemporain #culture
Chalisée NAAMANI, Born to be a princess, 2025. Sac de couchage pour enfant, vêtements, tissus, accessoires, perles, étiquette imprimée. Courtesv the Artist and Ciaccia Levi. Paris / Milan. © Aurélien Mole
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