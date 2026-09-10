SANS SUITE (UN AIR DE ROMAN) THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

SANS SUITE (UN AIR DE ROMAN)

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-27 18:30:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-27 2027-01-30

C’est l’histoire d’un homme qui chute. Au zénith de sa carrière de compositeur, Thomas perd sa mère et n’arrive plus à écrire.

Tout s’effondre autour de lui et le réel se peuple de fantômes. Oser la comédie musicale pour raconter un effondrement, le pari est audacieux ! Baptiste Amann, qui aime les contrepoints, a écrit une pièce kaléidoscopique captivante. Comme un roman en trois chapitres du nom des trois protagonistes, Thomas, Camille et Adama. Trois points de vue pour raconter cette histoire sensible. Et chanter sur les musiques pop composées par Pascal Sangla plutôt que de se laisser dévorer par nos gouffres 15 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

This is the story of a man who falls. At the height of his career as a composer, Thomas loses his mother and can no longer write.

L’événement SANS SUITE (UN AIR DE ROMAN) Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE