SANS SUITE| [ UN AIR ROMAN ] | BAPTISTE AMANN SÉBASTIEN BOURNAC PASCAL SANGLA CIE TABULA RASA Sète
SANS SUITE| [ UN AIR ROMAN ] | BAPTISTE AMANN SÉBASTIEN BOURNAC PASCAL SANGLA CIE TABULA RASA Sète mardi 2 février 2027.
Sète
SANS SUITE| [ UN AIR ROMAN ] | BAPTISTE AMANN SÉBASTIEN BOURNAC PASCAL SANGLA CIE TABULA RASA
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-02
fin : 2027-02-02
Date(s) :
2027-02-02
[COMÉDIE MUSICALE] Sébastien Bournac s’aventure dans le genre très codifié de la comédie musicale. Mais ici, tout vacille à l’image de Thomas, compositeur en pleine ascension, qui perd pied à la mort de sa mère.
COMÉDIE MUSICALE
Sébastien Bournac s’aventure dans le genre très codifié de la comédie musicale. Mais ici, tout vacille à l’image de Thomas, compositeur en pleine ascension, qui perd pied à la mort de sa mère. Portée par la composition originale de Pascal Sangla et neuf interprètes, cette comédie musicale vive et troublante, avance comme un puzzle sensible.
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Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com
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English :
[MUSICAL] Sébastien Bournac ventures into the highly formulaic genre of the musical. But here, everything is in flux—much like Thomas, a rising composer who loses his footing upon his mother’s death.
L’événement SANS SUITE| [ UN AIR ROMAN ] | BAPTISTE AMANN SÉBASTIEN BOURNAC PASCAL SANGLA CIE TABULA RASA Sète a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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