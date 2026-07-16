Sanseverino, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence
samedi 27 mars 2027 · Le Train Théâtre · Portes-lès-Valence
Informations pratiques
Sanseverino Samedi 27 mars 2027, 20h00 Le Train Théâtre Drôme
Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-27T20:00:00+01:00 – 2027-03-27T21:30:00+01:00
Fin : 2027-03-27T20:00:00+01:00 – 2027-03-27T21:30:00+01:00
Depuis plus de trente ans, Sanseverino visite l’espace‑temps musical en toute liberté, changeant à chaque album de style, mais conservant toujours ce timbre et cette écriture si immédiatement reconnaissables.
Il atterrit ici à bord de son nouveau vaisseau, Shuffle Enterprise, vibrant au son d’un rock tribal teinté de blues, de lampes et d’écho à bande, revisitant et réinventant ses propres chansons.
À bord, un équipage réduit et sans électronique : batterie, contrebasse, saxophone et guitare. Une formation « à l’ancienne », brute et vibrante, qui sonne pourtant furieusement actuelle.
Ça swingue, ça percute, ça décolle ! En un mot ça shuffle ! Et qui sait si Mister Spock ne va pas débouler des étoiles ?
Sanseverino : guitare, contrebasse, chant, Sylvain Tejerizo : saxophones, choeurs, Yann Vicaire : batterie, choeurs, Nicolas Dubouchet : contrebasse
PREMIÈRE PARTIE : PRATTSEUL
Prattseul écrit ses chansons comme on raconte des histoires, quelque part entre britpop, rock français et autofiction surréaliste. Artiste polyvalent, esthète déjanté, Prattseul est surtout à découvrir sur scène, car sa musique est pensée pour se vivre ensemble.
Simon Tirel alias Prattseul chant et guitare, Guillaume Thiburs batterie
Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]
SAISON 2026/2027
DR
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