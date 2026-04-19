Sant Jordi à Paris Place de Catalogne Paris

La Fête de la Sant Jordi revient à Paris pour sa cinquième édition !

Du 23 au 25 avril, des librairies indépendantes de France offriront une vitrine dédiée à la littérature catalane traduite en français. Avec l’achat d’un livre de littérature catalane, une rose, un marque-page et un sac en toile seront offerts en cadeau.

Cette année, trente-six librairies de plus de trente villes du pays y participeront dont six librairies parisiennes : La Terrasse de Gutenberg, La 25e Heure, Les Caractères, Libralire, Libraire des Femmes et la Librairie des Batignolles et quatre librairies de la région parisienne: La Flibuste et la Librairie Mot à Mot BD à Fontenay-sous-Bois, Papote Librairie Café à Clichy et la Librairie la Pointe à Chaville.

Carte des librairies participantes

Le samedi 25 avril, rendez-vous Place de Catalogne pour célébrer la Sant Jordi comme en Catalogne avec des stands de libraires et de fleuristes et des événements littéraires et artistiques pour tous.

Programme

Place de Catalogne

10h00 Ouverture du marché de livres et de roses



10h15 Atelier de découverte de la langue catalane à la Bibliothèque Benoîte Groult



10h30 Contes en famille avec le colporteur d’histoires Esteve Guardiola



11h00 Discours d’ouverture par la poétesse Anna Gual



11h15 Démonstration de tours humaines avec les Castellers de Paris



11h30 Conversation et récital avec les poétesses Anna Gual et Maud Thiria

12h15 Atelier de découverte de la langue catalane sur la place avec l’Institut Ramon Llull

13h00 Atelier de « sardanes » avec Pau Requena



14h00 Itinéraire littéraire avec les auteurs du Podcast « Paris à la catalane », Nil Codina et Mireia Arguijo

14h15 Concert de l’autrice-compositrice-interprète Alba Mafalda



14h30 Atelier pour enfants avec l’illustratrice Mar Guixé



15h30 Clôture du marché de livres et de roses

L’écrivaine Maria Climent sera également présente pour dédicacer ses livres. Le Casal de Catalunya de Paris tiendra un stand avec des livres en catalan et organisera un atelier pour les enfants.

Du 23 au 25 avril venez découvrir la Fête de la Sant Jordi, la journée du livre, de la rose et de l’amour en Catalogne, à Paris.

Du jeudi 23 avril 2026 au samedi 25 avril 2026 :

Le samedi 25 avril 2026

de 10h00 à 15h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T15:30:00+02:00

Place de Catalogne Place de catalogne 75014 Paris

https://web.gencat.cat/fr/generalitat/com-ens-organitzem/delegacions/delegacions-govern-exterior/franca fr@gencat.cat https://www.facebook.com/CatalogneFR https://www.facebook.com/CatalogneFR https://x.com/Catalogne_FR



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