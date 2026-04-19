Sant Jordi à Paris Place de Catalogne Paris
Sant Jordi à Paris Place de Catalogne Paris jeudi 23 avril 2026.
La Fête de la Sant Jordi revient à Paris pour sa cinquième édition !
Du 23 au 25 avril, des librairies indépendantes de France offriront une vitrine dédiée à la littérature catalane traduite en français. Avec l’achat d’un livre de littérature catalane, une rose, un marque-page et un sac en toile seront offerts en cadeau.
Cette année, trente-six librairies de plus de trente villes du pays y participeront dont six librairies parisiennes : La Terrasse de Gutenberg, La 25e Heure, Les Caractères, Libralire, Libraire des Femmes et la Librairie des Batignolles et quatre librairies de la région parisienne: La Flibuste et la Librairie Mot à Mot BD à Fontenay-sous-Bois, Papote Librairie Café à Clichy et la Librairie la Pointe à Chaville.
Carte des librairies participantes
Le samedi 25 avril, rendez-vous Place de Catalogne pour célébrer la Sant Jordi comme en Catalogne avec des stands de libraires et de fleuristes et des événements littéraires et artistiques pour tous.
Programme
Place de Catalogne
10h00 Ouverture du marché de livres et de roses
10h15 Atelier de découverte de la langue catalane à la Bibliothèque Benoîte Groult
10h30 Contes en famille avec le colporteur d’histoires Esteve Guardiola
11h00 Discours d’ouverture par la poétesse Anna Gual
11h15 Démonstration de tours humaines avec les Castellers de Paris
11h30 Conversation et récital avec les poétesses Anna Gual et Maud Thiria
12h15 Atelier de découverte de la langue catalane sur la place avec l’Institut Ramon Llull
13h00 Atelier de « sardanes » avec Pau Requena
14h00 Itinéraire littéraire avec les auteurs du Podcast « Paris à la catalane », Nil Codina et Mireia Arguijo
14h15 Concert de l’autrice-compositrice-interprète Alba Mafalda
14h30 Atelier pour enfants avec l’illustratrice Mar Guixé
15h30 Clôture du marché de livres et de roses
|Liste des stands
|Librairie La Zone
|Librairie La Cédille
|Fleuriste – Les Bouquets de la Muse
|Riveneuve Éditions
|Casal de Catalunya a Paris
|Castellers de Paris (Tours Humaines)
|Gouvernement de Catalogne
L’écrivaine Maria Climent sera également présente pour dédicacer ses livres. Le Casal de Catalunya de Paris tiendra un stand avec des livres en catalan et organisera un atelier pour les enfants.
Du 23 au 25 avril venez découvrir la Fête de la Sant Jordi, la journée du livre, de la rose et de l’amour en Catalogne, à Paris.
Du jeudi 23 avril 2026 au samedi 25 avril 2026 :
Le samedi 25 avril 2026
de 10h00 à 15h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-23T02:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T15:30:00+02:00
Place de Catalogne Place de catalogne 75014 Paris
https://web.gencat.cat/fr/generalitat/com-ens-organitzem/delegacions/delegacions-govern-exterior/franca fr@gencat.cat https://www.facebook.com/CatalogneFR https://www.facebook.com/CatalogneFR https://x.com/Catalogne_FR
Afficher la carte du lieu Place de Catalogne et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Kiosques en fête n°2/5 – chantez ensemble avec des musiciens Jardins des Champs-Élysées PARIS 19 avril 2026
- Concert : Soprano & Harpe : » C’est le Printemps ! » église Notre Dame du Travail Paris 19 avril 2026
- Hommage à Francine Christophe Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy 19 avril 2026
- Les Non Sens savent où ils vont … improviser kibélé Paris 19 avril 2026
- La Sirène de Paris – Aux Royaumes de l’enfance Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS 19 avril 2026