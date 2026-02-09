SANT JORDI

Place Général de Gaulle Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Nous sommes ravis de vous inviter à célébrer la magnifique tradition de la Sant Jordi avec nous !!

Rejoignez-nous pour une après-midi remplie de joie, de culture et de festivités pour toute la famille ! Au programme Théâtre, sardane, cobla, animations pour les enfants et bénédiction des roses.

.

Place Général de Gaulle Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 animation@rivesaltes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We are delighted to invite you to celebrate the wonderful tradition of Sant Jordi with us!!!

Join us for an afternoon of joy, culture and festivities for the whole family! On the program: theater, sardana, cobla, children’s entertainment and blessing of the roses.

L’événement SANT JORDI Rivesaltes a été mis à jour le 2026-02-09 par BIT DE RIVESALTES