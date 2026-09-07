Santé – En voiture psymone, boulevard Clemenceau, Draguignan
mercredi 7 octobre 2026 · boulevard Clemenceau · Draguignan
Informations pratiques
Santé – En voiture psymone Mercredi 7 octobre, 08h00 boulevard Clemenceau Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T08:00:00+02:00 – 2026-10-07T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-07T08:00:00+02:00 – 2026-10-07T12:30:00+02:00
Véhicule itinérant avec un espace d’accueil et des outils d’animation pour lutter contre la stigmatisation et sensibiliser à la santé mentale et aux troubles psychiques.
Opération gratuite proposée par le servie santé de la ville.
Boulevard Clemenceau, proche du parking des allées d’azémar.
8h à 12h30 – Boulevard Clemenceau
boulevard Clemenceau Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Santé – En voiture psymone
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