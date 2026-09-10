Santé mentale : Mosaïque des talents, Maison Folie Moulins, Lille

Informations pratiques

Santé mentale : Mosaïque des talents 7 – 18 octobre Maison Folie Moulins Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

La maison Folie Moulins accueille les créations d’artistes bénéficiaires de structures spécialisées dans l’accompagnement et le soin en santé mentale et psychique. Les structures représentées sont : le tiers lieu Les Partageurs (Ensemble autrement), l’UNAFAM*, le Centre d’activités Thérapeutiques et de Temps de Groupe du 59G24 et le GAPAS**.

Ce spectacle est une adaptation du roman de Marie Vareille, porté par Marion Zaboïtzeff, dans une adresse directe au public.

Tout public, entrée libre

Du mercredi 07 au dimanche 18 octobre

Ouverture du mercredi au dimanche

De 14 h à 18 h

Soirée de lancement des SISM 2026

Lundi 05 octobre à partir de 17 h 30

Ouverture officielle des SISM avec une soirée de lancement en présence d’élus municipaux, de l’EPSM et des partenaires de l’événement. L’occasion de présenter le programme des deux semaines et de visiter l’exposition collaborative à la maison Folie Moulins, en avant-première « Santé mentale : Mosaïque des talents ».

Ouvert à toutes et tous

Avant l’exposition, l’UNAFAM organise des ateliers créatifs d’Alebrijes, les 10, 12, 19 et 24 septembre ainsi que le 03 octobre de 14h à 17h au sein de ses locaux à l’UNAFAM Nord, 1 rue de Lhommelet à Saint-André – inscription par téléphone 03 20 56 70 70

EN + : Weekend thématique les 10 et 11 octobre : conférence gesticulée, chorale sauvage, spectacle et atelier.

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*UNAFAM : Union Nationale de Familles et amis de personnes malades et / ou handicapées psychiques

**GAPAS : Groupement d’acteurs associatifs partenaires d’action sociale

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins [{« type »: « email », « value »: « mfmoulins@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320950882 »}] D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

La semaine d’information sur la santé mentale pose ses valises à la maison Folie Moulins ! Découvrez Santé mentale : Mosaïque de talents, une exposition collective issue de structures spécialisées.

SISM