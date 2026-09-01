Santé vous sport ! Aquabike à GatinéO 20 ans Gatinéo CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Santé vous sport ! Aquabike à GatinéO 20 ans Gatinéo

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 4.6 – 4.6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Découvrez la pratique de l’aquabike

A l’occasion de la semaine anniversaire de la piscine GâtinéO, le temps d’une matinnée, les maitres-nageurs de la piscine GâtinéO vous mettent à disposition des vélos pour découvrir l’aquabike en autonomie et à votre rythme. .

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Santé vous sport ! Aquabike à GatinéO 20 ans Gatinéo

L’événement Santé vous sport ! Aquabike à GatinéO 20 ans Gatinéo Parthenay a été mis à jour le 2026-05-28 par CC Parthenay Gâtine