SÃO PAULO DANCE COMPANY Route De Fos RN 569 Istres

Dirigée par Inês Bogéa, la São Paulo Dance Company est l’une des plus grandes compagnies de danse d’Amérique latine.

Depuis sa création en janvier 2008, elle a captivé plus de deux millions de spectateurs dans 22 pays lors de plusieurs tournées mondiales. Avec un répertoire riche de plus de 110 chorégraphies, elle propose des œuvres marquées par la diversité des formes et des influences, mais portées à chaque fois par les meilleurs danseurs du Brésil. Pour cette soirée exceptionnelle, nous pourrons découvrir trois grands moments qui allient chefs-d’œuvre classiques et créations contemporaines. .

Led by Inês Bogéa, the São Paulo Dance Company is one of the largest dance companies in Latin America.

