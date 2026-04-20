Sara Forever Matthieu Barbin Dynasties Manège, scène nationale Reims Reims

Reims

Sara Forever Matthieu Barbin Dynasties

Manège, scène nationale Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne

Tarif : 3 – 3 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-28 2026-05-29

Tout public

Finaliste de la saison 2 de Drag Race France, Sara Forever se dévoile dans un solo qui explore la question de la transmission familiale et de l’héritage culturel. Un show glamour et exubérant où il est question de filiation, d’icônes populaires et de dynasties imaginaires…

Révélé dans la deuxième saison de Drag Race France sous le nom de Sara Forever, Matthieu Barbin questionne dans son spectacle Dynasties les liens complexes entre héritage familial et construction identitaire. Alliant drag show et performance théâtrale, ce travail scénique lui permet de revenir sur son parcours artistique où la figure maternelle occupe une place centrale. Se transformant au gré de son récit en Sissi, Dolly Parton, Liza Minelli, Prince ou en Miley Cirus, Sara Forever convoque toutes les idoles qui ont bercé son enfance et construit l’artiste qu’elle est aujourd’hui. Entremêlant culture populaire et souvenirs personnels, Sara chante, danse, incarnant tour à tour une star de cinéma, un ?fils de? ou un rêveur queer en quête de lignée célèbre. Mais sous le maquillage étincelant, Dynasties est aussi une réflexion sur la déconstruction. Comment vivre avec les héritages qu’on a longtemps voulu fuir?? Comment renouer avec des liens dont on croyait s’être débarrassé?? ?J’ai voulu célébrer qui je suis devenu sans renier l’endroit d’où je viens et le gamin que je suis toujours. Et rendre hommage à ma mère autant qu’à mes icônes? souligne Matthieu Barbin. Dans cet espace personnel partagé, il rappelle ce qui nous construit et nous relie. Avec exubérance, un grain de folie et une bonne dose d’autodérision. .

Manège, scène nationale Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Sara Forever Matthieu Barbin Dynasties

L’événement Sara Forever Matthieu Barbin Dynasties Reims a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT de la Marne