Sarah McCoy Festival Tu l’entends le printemps ? Saint-Louis
jeudi 18 mars 2027 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Sarah McCoy Festival Tu l’entends le printemps ?
2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2027-03-18 20:00:00
fin : 2027-03-18
Date(s) :
2027-03-18
Voix puissante et émouvante, à la croisée du blues et de la soul alternative aux accents électroniques, Sarah McCoy puise son identité dans l’héritage des cabarets de la Nouvelle-Orléans, mêlant vulnérabilité brute, rage douce, humour noir et sincérité totale. Accompagnée de deux musiciens, elle revisite ses morceaux emblématiques.
Il faut la voir sur scène pour prendre la mesure, en réalité la démesure, de cette chanteuse à l’exubérance communicative. Les Échos
Le concert sera précédé d’une première partie assurée par Loner Deer, dont la guitare, la voix et l’harmonica nous dessinent des paysages inspirés des crêtes vosgiennes et du rythme des saisons.
Tout public
Durée 2h .
2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr
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English :
L’événement Sarah McCoy Festival Tu l’entends le printemps ? Saint-Louis a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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