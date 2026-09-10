SARAH MCCOY SALLE NOUGARO Toulouse
mercredi 10 mars 2027 · SALLE NOUGARO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
SARAH MCCOY
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 24.8 – 24.8 – EUR
24.8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-10 20:30:00
fin : 2027-03-10 22:30:00
Date(s) :
2027-03-10
Voix puissante et émouvante, univers singulier à la croisée du blues et de la soul alternative aux accents électroniques Sarah McCoy s’est imposée en quelques années comme une figure incontournable de la scène blues actuelle.
Pianiste et chanteuse américaine installée en France, elle a conquis un large public avec ses deux albums acclamés par la critique, Blood Siren (2019) et High Priestess (2023), ses collaborations et une présence scénique intense, souvent qualifiée de bouleversante.
C’est à la Nouvelle-Orléans, dans l’atmosphère électrique des cabarets et clubs où elle a joué en résidence pendant plusieurs années, que Sarah forge son identité scénique un mélange de vulnérabilité brute, d’humour noir, de rage douce et de sincérité totale. Cet héritage, elle le porte encore aujourd’hui sur scène, avec une dramaturgie instinctive où chaque note et chaque silence comptent.
Accompagné de ses deux musiciens, Jeffrey Hallam (Basse) et Antoine Kerninon (Batterie / Synthé), Sarah présente un nouveau spectacle porté par la matière d’un troisième album en cours de création. Entre les racines blues présentes sur son premier opus, et l’approche plus contemporaine aux textures électroniques et industrielles du second opus, ce nouveau chapitre s’oriente vers une synthèse audacieuse. Sur scène, les compositions se dévoilent et se transforment, dans une tension vivante entre dépouillement et puissance, fidèle à l’intensité rare qui fait la signature de Sarah McCoy. 24.8 .
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 25 63 12 00 nougaro.billetterie@cseairbus.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With her powerful and moving voice and a unique style that blends blues and alternative soul with electronic influences, Sarah McCoy has established herself in just a few years as a key figure in today’s blues scene.
L’événement SARAH MCCOY Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026