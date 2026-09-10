SARAH MCCOY SALLE NOUGARO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

SARAH MCCOY

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 24.8 – 24.8 – EUR

24.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-10 20:30:00

fin : 2027-03-10 22:30:00

Date(s) :

2027-03-10

Voix puissante et émouvante, univers singulier à la croisée du blues et de la soul alternative aux accents électroniques Sarah McCoy s’est imposée en quelques années comme une figure incontournable de la scène blues actuelle.

Pianiste et chanteuse américaine installée en France, elle a conquis un large public avec ses deux albums acclamés par la critique, Blood Siren (2019) et High Priestess (2023), ses collaborations et une présence scénique intense, souvent qualifiée de bouleversante.

C’est à la Nouvelle-Orléans, dans l’atmosphère électrique des cabarets et clubs où elle a joué en résidence pendant plusieurs années, que Sarah forge son identité scénique un mélange de vulnérabilité brute, d’humour noir, de rage douce et de sincérité totale. Cet héritage, elle le porte encore aujourd’hui sur scène, avec une dramaturgie instinctive où chaque note et chaque silence comptent.

Accompagné de ses deux musiciens, Jeffrey Hallam (Basse) et Antoine Kerninon (Batterie / Synthé), Sarah présente un nouveau spectacle porté par la matière d’un troisième album en cours de création. Entre les racines blues présentes sur son premier opus, et l’approche plus contemporaine aux textures électroniques et industrielles du second opus, ce nouveau chapitre s’oriente vers une synthèse audacieuse. Sur scène, les compositions se dévoilent et se transforment, dans une tension vivante entre dépouillement et puissance, fidèle à l’intensité rare qui fait la signature de Sarah McCoy. 24.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 25 63 12 00 nougaro.billetterie@cseairbus.com

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English :

With her powerful and moving voice and a unique style that blends blues and alternative soul with electronic influences, Sarah McCoy has established herself in just a few years as a key figure in today’s blues scene.

L’événement SARAH MCCOY Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE