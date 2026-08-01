Sardinade avenue du Foirail Saint-Martin-de-Crau
samedi 29 août 2026 · avenue du Foirail · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
Sardinade
Samedi 29 août 2026 à partir de 12h. avenue du Foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 12:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Venez déguster la sardinade du Club Taurin !
Comme chaque fin d’été, le Club Taurin Lou Craven vous invite à partager la traditionnelle sardinade. Convivialité et bonne ambiance sont au rendez-vous. .
avenue du Foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 31 80
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English :
Come taste the Club Taurin’s sardinade!
L’événement Sardinade Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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