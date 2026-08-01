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Sardinade avenue du Foirail Saint-Martin-de-Crau

samedi 29 août 2026 · avenue du Foirail · Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
avenue du Foirail
Adresse
Arènes Louis Thiers
Ville
13310 Saint-Martin-de-Crau
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
18 18 18

Saint-Martin-de-Crau

Sardinade

Samedi 29 août 2026 à partir de 12h. avenue du Foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 12:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Venez déguster la sardinade du Club Taurin !
Comme chaque fin d’été, le Club Taurin Lou Craven vous invite à partager la traditionnelle sardinade. Convivialité et bonne ambiance sont au rendez-vous.   .

avenue du Foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 31 80 

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English :

Come taste the Club Taurin’s sardinade!

L’événement Sardinade Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

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