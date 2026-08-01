Sardinade avenue du Foirail Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

Sardinade

Samedi 29 août 2026 à partir de 12h. avenue du Foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 12:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Venez déguster la sardinade du Club Taurin !

Comme chaque fin d’été, le Club Taurin Lou Craven vous invite à partager la traditionnelle sardinade. Convivialité et bonne ambiance sont au rendez-vous. .

avenue du Foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 31 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come taste the Club Taurin’s sardinade!

L’événement Sardinade Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)